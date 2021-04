Die Ortsgemeinde Schwegenheim macht auf einen Betrugsversuch aufmerksam. Wie Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) mitteilte, bittet eine unbekannte Firma im Namen der kommunalen Kindertagesstätte Sonnenstrahl Institutionen in Schwegenheim um Spenden. Er und der Kita-Leiter seien vermehrt auf den Betrugsversuch angesprochen worden. Die Betrüger fragen Lutzke zufolge, ob die Geschäftsleute die Kosten für Warnwesten übernehmen. „Wir werden zu keinem Zeitpunkt Firmen beauftragen, um für uns Spenden zu sammeln“, betonte Lutzke und sagte, dass die Kita bereits seit einigen Jahren genügend Warnwesten besitze. Der Ortsbürgermeister will die Betrugsmasche der Polizei melden. Einem Sprecher der Inspektion in Germersheim waren ähnliche Fälle in anderen Kommunen am Freitag nicht bekannt. Er machte jedoch deutlich, dass es im Betrugsbereich immer wieder neue Phänomene gebe und es ab und zu zu Spendenbetrügereien komme.