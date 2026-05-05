Gute Nachrichten aus Rülzheim: Entgegen dem Trend wurden dort besonders viele Amphibien gezählt. Dazu beigetragen hat auch eine vom Ortsbürgermeister vermittelte Notlösung.

Seit 2005 kümmert sich der Naturschutzverein um das Wohl der Amphibien, die sich jedes Frühjahr auf den Weg vom Rülzheimer Wald zu ihrem Laichgewässer neben dem Strandbad machen. Dabei müssen sie eine Straße überqueren, die zum Hundeplatz und zum Modellflugplatz führt. Damit die Amphibien dabei nicht überfahren werden, baut der Verein am Waldrand einen Amphibienschutzzaun. Wenn sich die Tiere einen Weg suchen, um den Zaun zu überwinden, fallen sie in Eimer, die in die Erde eingegraben sind. Die Vereinsmitglieder sammeln sie dort täglich ein und tragen sie zum Laichgewässer jenseits der Straße.

Früher waren es meist zwischen 1000 und 1500 Tieren, manchmal etwas mehr. Dieses Jahr übertraf die Anzahl alle Erwartungen, obwohl oft von einem dramatischen Rückgang der Amphibienpopulation die Rede ist. „Dies darf sich bei aller Bescheidenheit der Naturschutzverein auf seine Fahnen schreiben“, sagt der zweite Vorsitzende, Reinhold, Hartweg. Der Zaun entlang des Weges zwischen Waldrand und ehemaligem „Moby Dick“ wurde am 31. Januar auf- und am 17. März wieder abgebaut. In diesem Zeitraum notierte der Verein 3160 Erd- und 19 Wechselkröten, 192 Spring-, 39 Gras- und sechs Grünfrösche, einen Laubfrosch und 59 Bergmolche, alles Tierarten, die unter Naturschutz stehen. Der Laubfrosch wird auf der „Roten Liste“ als „stark gefährdet“ eingestuft, der Bestandsrückgang der Wechselkröte sogar als „dramatisch“.

Anzahl der Fressfeinde nimmt zu

Nicht alle dieser 3476 Tiere wurden per Hand in das Laichgewässer im eingezäunten Amphibienschutzgelände gebracht, denn die Ortsgemeinde sperrte die Straße zum Hundeplatz wegen der Vielzahl wandernder Lurche schon in den ersten Februartagen ab Beginn des Abends bis in die Morgenstunden. Als sich später herausstellte, dass dies wegen der ausgedehnten Wanderbewegungen nicht ausreichte, wurde der ganze Bereich um den Hundeplatz für Fahrzeuge gesperrt, was besonders beim Hundeverein zu großem Unmut führte. Durch Vermittlung von Ortsbürgermeister Michael Braun (Aktive Bürger) wurde aber eine Notlösung über Feldwege der Gemeinde Herxheimweyher gefunden. Es zahlte sich trotz 45 überfahrener Tiere aus.

Gezählt und zum Teil in das Laichgewässer getragen haben die Mitglieder des Naturschutzvereins rund 3500 Tiere, „so viele wie noch nie“, berichtet der Verein. Diese Anzahl stehe dem Trend in vielen Teilen der Pfalz entgegen, wo „von erschreckenden Zählergebnissen an Amphibienschutzzäunen“ zu hören sei. Als Gründe nennen Biotopbeauftragte der Unteren Naturschutzbehörde den Klimawandel mit schnell austrocknenden Feuchtgebieten und die Zunahme der Fressfeinde wie Störche, Reiher, Krähenvögel und Waschbären.