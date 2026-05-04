Um die Zukunft der katholischen Kita St. Martin wird schon länger gerungen. Nun soll am Mittwoch eine Entscheidung fallen.

Zwei Kindertagesstätten gibt es in Steinweiler. Beide befinden sich, noch, in kirchlicher Trägerschaft. Der größere protestantische Kindergarten Pfalzkind (drei Gruppen mit derzeit 75 Kindern und 20 Schülerhortplätzen) und die katholische Kita Sankt Martin. Diese wird derzeit von 25 Kindern besucht, die in einer Gruppe von vier fest angestellten Mitarbeiterinnen (Teil- und Vollzeitstellen) betreut werden.

Und um die Zukunft von „Sankt Martin“ wird seit einiger Zeit gerungen. Am kommenden Mittwoch wird eine Entscheidung erwartet, nicht durch den Elisabethenverein, den eigentlichen Träger der Kita, sondern den Ortsgemeinderat von Steinweiler. Denn die Ortsgemeinde soll die katholische Kita übernehmen. Das wünscht sich jedenfalls der Elisabethenverein, der die Kita seit rund 100 Jahren trägt.

Rückblick

Das zeigt ein Rückblick auf die Geschichte: Schon 1924 hatten zwei unverheiratete und kinderlose Geschwister, die das Anwesen 1880 geerbt hatten, ihr Gebäude dem bereits 1908 gegründeten Elisabethenverein zur Verfügung gestellt. Die Niederbronner Schwestern richteten hier eine Schwesternstation zur ambulanten Betreuung von Kranken sowie eine Nähschule ein. Und schon seit 1925 eine katholische Kinderschule, die heute, mehr als 100 Jahr später, als Kita Sankt Martin noch besteht. Diese Ordensschwestern verließen aber 1977 nach segensreichem Wirken das Dorf. Der Kindergarten wurde seitdem mehrfach renoviert, etwa 1989, 2002 und 2011, als man im Obergeschoss einen Mehrzweckraum ausbaute. Im vorderen Teil, dem früheren Schwesternhaus, wurden zwei Wohnungen eingerichtet und vermietet.

Verantwortlich für das Gebäude war der Elisabethenverein, dessen Vorsitzender Patric Steiner jetzt auf Anfrage erläuterte, weshalb die Ortsgemeinde die katholische Kita übernehmen soll. So sei geplant, alle Kitas in katholischer Trägerschaft im Bistum Speyer zusammenzufassen und mit einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) zentral zu verwalten. Entscheidungen würden dann nur noch dort, also weit weg vom Dorf, fallen. Die katholische Kita in Steinweiler gehöre aber zum Dorf und werde von Kindern aller Konfessionen besucht. Gleiches gilt übrigens auch für die protestantische Kita Pfalzkind. Man möchte auch zukünftig Entscheidungen vor Ort treffen können, so Steiner. Deshalb könne sich der Elisabethenverein am besten die Ortsgemeinde als Träger vorstellen. Auch die meisten anderen Kitas in der Verbandsgemeinde würden von Gemeinden getragen und durch die Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel betreut, etwa in Erlenbach, Freckenfeld, Minfeld, Kandel und in Winden.

Haus und Betrieb in einer Hand

Der Elisabethenverein würde aber nicht nur die Trägerschaft der Kita St. Martin an die Ortsgemeinde übergeben, sondern zugleich auch das Gebäude (also Schwesternhaus und Kindergarten) neben der Kirche Sankt Martin. Eigentum und Betrieb der Kita lägen dann in einer Hand, so Steiner. Da er in dieser ins Auge gefassten Lösung nur Vorteile erkennen kann, hoffe er, dass der Ortsgemeinderat dies auch so sieht. Der laufende Betrieb der Kita werde dadurch nicht beeinflusst.