Ab Montag, 12. Oktober, können Autos nicht mehr vom Maximiliancenter nach Maximiliansau hinein fahren. Eine Umleitung über das Wörther Kreuz wird eingerichtet. Der Grund: Die Eisenbahnstraße wird weiter ausgebaut. Wie bereits in den beiden abgeschlossenen Abschnitten wird Teerdecke komplett entfernt und der Unterbau bis auf eine Tiefe von 1 Meter ausgetauscht und verbessert. Für die Durchführung der Arbeiten wird eine Vollsperrung notwendig, so die Stadtverwaltung.

Die Ausfahrt in Richtung Maximilian Center wird den Anwohnern über die Jahnstraße und die Rheindammstraße ermöglicht. In beiden Straßen müssen hierzu beidseitig Halteverbote angeordnet werden. In beiden Straßen wird zudem eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis Juni 2021 dauern.

Fahrradstraße als Versuch

Davon unabhängig wird als Verkehrsversuch auf dem zentralen Abschnitt zwischen Karlstraße und evangelischer Kirche eine Fahrradstraße eingerichtet.