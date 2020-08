Die halbseitige Sperrung der Altspeyerer Straße in Lingenfeld am Bahnübergang soll am Freitag wieder aufgehoben werden. Darüber informierten die Stadtwerke Germersheim auf Anfrage. In der Bahnhofstraße und einem kleinen Teil der Altspeyerer Straße wurden in den vergangenen Wochen neue Gasleitungen verlegt. Die Kosten werden mit rund 80.000 Euro beziffert. Nach Angaben der Stadtwerke stehen diese Arbeiten in Zusammenhang mit der geplanten neuen Anbindung der Gasversorgung für Lingenfeld an das vorgelagerte regionale Gasnetz des Verteilernetzbetreibers Creos. Diese erfolge beim Park-and-Ride-Parkplatz am Ende der Bahnhofstraße. Dort werden die Stadtwerke „in einigen Monaten“ eine neue Übernahmestation errichten, teilte der Energieversorger mit.