Im Nachgang zum Ausbau der Ortsdurchfahrt in Ottersheim im Zuge der Landesstraße 509 stehen noch umfangreiche Schachtsanierungen an. Diese werden in der Zeit von Mittwoch, 27. Juli, bis Freitag, 29. Juli, durchgeführt. Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer mitteilt, ist eine Vollsperrung der Germersheimer Straße zwischen der Einmündung Altsheimer Weg und der Lange Straße erforderlich. Während dieser Zeit wird der Verkehr innerörtlich über die Lange Straße und Riethstraße umgeleitet.