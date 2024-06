Die meisten Personenstimmen holte mit 769 Jürgen Stephany (CDU). Er lag damit sogar noch vor der am Sonntag in ihrem Amt bestätigten Ortsvorsteherin Stefanie Gerstner, die 727 Stimmen erhielt.

Die Wahlbeteiligung war in Büchelberg mit 76,3 Prozent sehr hoch. 530 der 695 Stimmberechtigten machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Trotzdem waren es vor fünf Jahren noch mehr. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 79,6 Prozent.

Der Wörther Ortsbezirk Büchelberg bleibt fest in CDU-Hand. Im neu gewählten Ortsbeirat belegen die Christdemokraten sieben von zehn Sitzen.

