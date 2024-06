Für die Parteilosen müssen die SPD zwei und die Grünen einen Sitz räumen. Wahlsieger ist die CDU, die mit 37,8 Prozent der Stimmen ihre fünf Sitze verteidigen konnte, auch wenn sie 1,1 Prozentpunkte gegenüber 2019 verlor. Dieser Verlust ist allerdings gar nichts im Vergleich zu dem, was SPD und Grüne verloren haben. Die SPD sackte von 45,4 Prozent 2019 auf 23,8 Prozent ab. Die Ökopartei verlor 4,4 Prozentpunkte und steht nun bei 11,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei stolzen 72,9 Prozent und war damit noch höher als vor fünf Jahren, als 70 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.

Die neu gegründete Wählergruppe Parteilose Bürger Schaidt ist gleich mit drei Kandidaten in den Ortsbeirat eingezogen. Bei der Kommunalwahl am Sonntag holte die PB-Schaidt auf Anhieb 27,1 Prozent der Stimmen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter