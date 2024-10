Die Mitglieder im Ortsbeirat Wörth sehen keine Notwendigkeit, den Parkplatz in der Herrenstraße zu befestigen.

Von der Verwaltung war dies angeregt und vom Stadtrat vorgeschlagen worden, um eine Förderung von 70 Prozent bei Gesamtkosten von 150.000 Euro in Anspruch zu nehmen. Zum einen sei der Preis von 150.000 Euro für die Befestigung von neun oder zehn Stellplätzen zu hoch, argumentierte der Ortsbeirat. Zum Anderen sei dies auch gar nicht notwendig. Einstimmig wurde der Vorschlag abgelehnt. Dem Abriss der zwei städtischen Gebäude in der Ott- und Ludwigstraße stimmte der Ortsbeirat hingegen zu. Zunächst soll allerdings eine Planung erstellt werden, wie es in diesem Bereich insgesamt weitergehen soll.

Eine positive Resonanz fand im Ortsbeirat die diesjährige Wörther Kerwe, die zum ersten Mal in der Ottstraße stattgefunden hat. „Vereinzelte kritische Anmerkungen von Bewohnern werden bei weiteren Planungen berücksichtigt“ , so Ortsvorsteher Helmut Wesper. Es soll eine Nachbesprechung mit Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Bauhof stattfinden, nachdem der zuständige Arbeitskreis bereits ein positives Resümee gezogen hat. Der Weihnachtsmarkt wird, wie im Vorjahr, an einem Tag in der Ottstraße stattfinden.