Geht es nach dem Willen des Stadtrats werden die Ortsbeiräte in den vier Wörther Ortsbezirken Wörth, Maximiliansau, Schaidt und Büchelberg künftig über ein eigenes Budget verfügen. Einstimmig ist der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion gefolgt. Man wolle die Ortsbeiräte stärken, begründete Jürgen Nelson (SPD) den Antrag. Das Geld sollen die Ortsbeiräte eigenverantwortlich für die Aufwertung des Ortsbildes oder die Stärkung des Ortslebens ausgeben dürfen. Laut Satzung entscheidet bisher der Stadtrat, wofür Haushaltsmittel ausgegeben werden. Aber auch die städtische Ausschüsse können eigenverantwortlich Geld ausgeben. Man wolle den Ortsbeiräten so echte Entscheidungsbefugnisse geben, so Nelson. Der Landesrechnungshof habe jüngst konstatiert, dass die Zuweisung von Haushaltsmitteln im Hinblick auf die Aufgabenstellung der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher nicht verpflichtend, aber auch nicht ausgeschlossen sei. Insgesamt geht es um 50.000 Euro. Zwei Fünftel, also 20.000 Euro, sollen zu gleichen Teilen an die Ortsbezirke gehen. Jeder hätte dann einen Sockelbetrag von 5000 Euro zur Verfügung. Die übrigen 30.000 Euro sollen je nach Einwohnerzahl verteilt werden. Den Beschluss unterstütze er, die Frage sei nun, ob das kommunalrechtlich funktioniere, meinte Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). Die Verwaltung werde dies prüfen.