Auch sensibilisiert durch den Tod seines Bruders habe er sich an Pfingsten aus gesundheitlichen Gründen dazu entschlossen, sich zurückzuziehen – und nicht nur politische Ämter, sondern auch alle Vereinstätigkeiten aufzugeben oder noch aufgeben zu wollen: „Ich höre mit allem auf, mache nichts mehr“, informierte Gloss. Und fügte an, dass ihm dieser Schritt nicht leichtgefallen sei. Eigener Aussage zufolge will er aber „einen glatten Schnitt machen“, um „einfach mehr Ruhe zu haben“. „Es bringt nichts, wenn du dich nicht mehr in der Lage fühlst, die Ämter so auszuführen, dass sie nützlich fürs Allgemeinwohl sind“, begründete Gloss.

Laut Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau hat Gloss am Freitag „aus privaten und gesundheitlichen Gründen“ seinen Rücktritt eingereicht, den Schritt aber bereits zuvor angekündigt. „Das war schon überraschend – auf jeden Fall“, kommentierte sie. Und bestätigte, dass der bisherige FWG-Fraktionssprecher Sascha Gießler bei der Ratssitzung am Montag, 29. Juni, Gloss im Amt nachfolgen und für den Posten des zweiten Beigeordneten kandidieren werde. SPD-Fraktionssprecher Alexander Dietz war von Gloss’ Rücktritt, „sehr überrascht, weil es für uns keinen Anlass gab“. Ob die SPD einen Kandidaten für das Beigeordneten-Amt ins Rennen schickt, müsse laut Dietz noch in der Fraktion beraten werden. Die CDU stellt laut Vorsitzendem und einzigem CDU-Ratsmitglied Heinz Rankel keinen Kandidaten auf. Er will nun abwarten, wen die SPD nominiert und dann erst entscheiden, wen er wählt. Der Rücktritt von Gloss kam für ihn nicht ganz so überraschend. Er habe Gloss angemerkt, „dass irgendwas mit ihm ist“, gestand Rankel. Wählt der Ortsgemeinderat Gießler zum zweiten Beigeordneten, übernimmt dieser laut Grabau auch Gloss’ bisherigen Geschäftsbereich. Neuer FWG-Sprecher soll dann der bisherige Stellvertreter Serafettin Yöndem werden. Als neuer Stellvertreter ist Stefan Leinenbach vorgesehen. Weil Gloss auch sein Ratsmandat aufgibt, rückt Karsten Klaus in den Ortsgemeinderat nach.