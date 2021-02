Der 60. Geburtstag (heute, Samstag) wäre für Sabine Gerhart eine prima Gelegenheit gewesen, „ihre“ Berger Bürger zu einem Gläschen Sekt im Hof einzuladen, was aber Corona verhindert. Schließlich haben die Berger sie vor eineinhalb Jahren etwas überraschend zur Bürgermeisterin gewählt. Überraschend deshalb, weil Sabine Gerhart zwar ein „ein echtes Berger Mädchen“ ist und sehr viele Einwohner persönlich kennt, weil sie aber andererseits noch nie politisch engagiert und auch kein Mitglied der Freien Wählergruppe (FWG) war. „Ich denke, sie wollten gerne einer Frau Chancen einräumen“.

Sabine Gerhart erkundigte sich bei ihrem Vorgänger Günther Roitsch nach den Aufgaben und erwähnt lächelnd, „heute weiß ich, er hat mir nicht alles gesagt. Denn am Anfang war es recht schwierig, was da so alles auf mich eingeprasselt ist“. Sehr gut komme sie mit den Menschen zurecht, die mit vielerlei Anliegen vertrauensvoll in ihre Sprechstunde kommen, denn „im Rathaus gibt’s Ratschläge“. Das seien dann Nachbarschaftskonflikte, Ideen zur Verbesserung und Rechtsfragen bis hin zu privaten Problemen. „Natürlich kann ich nicht alle Aufgaben lösen, aber ich kümmere mich und sehe, wo es weitergehende Hilfe gibt“. Ab Mai wird die kaufmännische Angestellte in Altersteilzeit gehen und kann sich dann ganz den Aufgaben in Berg widmen.

„Ich bin immer noch mit Herzblut dabei“, sie schätzt die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und findet bei Ehemann Jürgen viel Unterstützung. Entspannung und Ablenkung gibt es beim Schwimmen oder Radfahren, und auf dem Lieblingsplatz im Garten lässt es sich prima über die beiden größten Berger Wünsche – die Jüngsten und Ältesten betreffend – nachdenken. Corona bremst derzeit alles ein wenig aus, und deshalb wird sich das Feiern am Geburtstag auch auf ein gemeinsames Familienessen beschränken.