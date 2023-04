Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

LUSTADT. Lustadts Ortsbürgermeister Volker Hardardt will bei den Wahlen am 14. März für die Freien Wähler in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen: Eigenen Angaben zufolge wurde er einstimmig als Direktkandidat für den Wahlkreis 51 nominiert – und kandidiert zudem auf Platz 43 der Landesliste.

Die Entscheidung zu kandidieren, fiel bereits im Juni. Günther Mack, ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Bezirkstag Pfalz, hatte bei Hardardt angefragt –