Im Oktober 2023 übernahm der Arzt Aref Nabhan mit zwei Kollegen die orthopädische Gemeinschaftspraxis von Michael Piehl am Rathausplatz. Jetzt zieht sie ins Wörther Gewerbegebiet „Im Bruch 2“ um.

Aref Nabhan sowie seine beiden Kollegen Mohsen Kordi und Alexander Tanskij haben vor nicht ganz einem Jahr, im Oktober 2023, die Praxis von Michael Piehl übernommen. Derzeit ist die Praxis am Rathausplatz in Wörth geschlossen, weil ein Umzug ansteht. Ende des Monats wird die Praxis in ebenerdigen und barrierefreien Räumen in Altwörth wieder öffnen.

„Wir haben nach besseren Möglichkeiten gesucht, weil die Gegebenheiten für ältere Patienten hier vor Ort nicht gegeben sind“, erklärt Nabhan den Umzug. „Das ehemalige Sanitärgeschäft Geißer wurde kernsaniert, die Räumlichkeiten total umgestaltet. Wir sind jetzt ebenerdig und barrierefrei – ein großer Vorteil“, sagt Nabhan. Am vergangenen Samstag fand der Umzug statt, am Montag, 26. August, wird der Betrieb in der neuen Praxis aufgenommen. Durch Bekannte ist Nabhan mit Uwe Geißer in Kontakt getreten und hat den Mietvertrag bald abgeschlossen. „Alles hat zügig geklappt.“

Ursprünglich war der Kontakt zur Stadtverwaltung Wörth hergestellt worden und Nabhan wollte in das von der Stadt übernommene CJD-Gebäude in Maximiliansau umziehen, was auch im Stadtrat vorgestellt wurde. „Die Stadtverwaltung war sehr kooperativ, alles hätte auch gut geklappt. Aber leider waren zu viele hohe bürokratische Hürden zu überwinden. Uns drängte dagegen auch der Zeitdruck, den bisherigen Standort zu verlassen“, erläutert Nabhan der RHEINPFALZ.

„Im Bruch 2 sind die Parkmöglichkeiten besser, wir brauchen keinen Aufzug, es gibt keine Treppen und die Praxis ist größer. So haben wir auch mehr Möglichkeiten zu behandeln. Alles, was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat und teilweise auch neurologische Erkrankungen wie Bandscheibenvorfälle, chronische Schmerzen, Wirbelsäulenprobleme, Arthrosen, Sehnenscheiden- oder Muskelprobleme sowie orthopädische Kinderkrankheiten werden behandelt. Es gibt dem Arzt zufolge Röntgenuntersuchungen, Elektro-, Stoßwellen-, Magnetfeld-, Spritzen-, Laser- oder Ultraschalltherapien.“

INFO

Die Praxis ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Für Notfallsprechstunden ist eine telefonische Anmeldung erforderlich. Behandlungstermine können ebenso wie Rezepte oder Anfragen online reserviert werden. www.op-w.de Kontakt: info@op-w.de , Tel. 07271-2823.