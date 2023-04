Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen der beengten Verhältnisse in den Schulbussen und der Nicht-Wahrung der Corona-Abstandsregeln erhält Landrat Fritz Brechtel (CDU) in Kürze Post aus Neuburg. Der Ortsgemeinderat sorgt sich um die Schülerbeförderung der Neuburger Kinder in Richtung Wörth und Kandel.

„Die Busse sind voll. Die Kinder müssen stehen.“ Man sei der Meinung, dass dies „nicht in die Zeit passt“, sagte Ralf Weisenburger, der einen von CDU und SPD mitgetragenen