Nicht nur die vor zwei Jahren von Pfarrer Thomas Buchert konzipierte und zusammen mit Teilnehmern eines ehemaligen Krippenbaukurses gebaute sehenswerte und im orientalischen Stil aufgebaute Krippe, sondern auch der weihnachtlich geschmückte Altarraum sind in der katholischen Kirche in Bellheim zu besichtigen. So steht unter anderem vor dem Zelebrationsaltar eine Krippe mit dem Christuskind und dem Licht von Bethlehem. Davor stehen sieben weiße „Weihnachtssterne“, die gleichsam für die sieben Sakramente stehen. Hinter der Wiege das Kreuz, vor dem auf einer Staffelung fünf rote „Weihnachtssterne“ zu sehen sind, die für die fünf heiligen Wunden des gekreuzigten Heilandes stehen. Die Kirche ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Corona bedingten Vorschriften und Hygienemaßnahmen sind zu beachten.