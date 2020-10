„Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie.“ Die Einschätzung der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wird auch im Landkreis Germersheim geteilt. Landrat Fritz Brechtel CDU) und Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU), haben bereits zum Beginn der Herbstferien vor zwei Wochen eine erste vorsichtige Bilanz über die Zeit des ersten Präsenzunterrichts während der Corona-Pandemie gezogen: „Keine der 15 weiterführenden Schulen in unserem Landkreis musste seit Beginn des neuen Schuljahres komplett geschlossen werden. Das lässt hoffen, dass die gemeinsam vereinbarten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen fruchten.“

Brechtel und Buttweiler zeigen sich trotz der aktuellen Infektionslage und der Einstufung des Kreises in die Warnstufe „Orange“ vorsichtig optimistisch: „Wenn wir jetzt noch eine Lüftungsroutine etablieren und weiterhin die AHA-Maßnahmen gewissenhaft umsetzen, könnten wir auch bis zu den Weihnachtsferien und darüber hinaus von weiteren Einschränkungen in den Schulen verschont bleiben.“

Zum Ende der Herbstferien erinnert die Kreisverwaltung an die Regelungen für Reiserückkehrende. Wer sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet im Ausland aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich nach der Einreise für zwei Wochen in Quarantäne zu begeben und das Gesundheitsamt zu informieren.