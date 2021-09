Am Mittwoch hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 15-18 Uhr den Opferstock der St. Jakobus Kirche in Germersheim auf. Daraus erbeuteten die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.