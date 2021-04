Opfer einer Straftat kann jeder werden. Der Weiße Ring als Verein „hilft den Opfern, unbürokratisch“, sagt Heinz Pollini, der seit Herbst vergangenen Jahres Leiter der Außenstelle Südpfalz des Opfer-Hilfsvereins ist. Der ehemalige Kriminalpolizist erinnert sich gut daran, wie er das erste Mal etwas über den Verein gehört hat – „in Verbindung mit Vorsicht Falle und Eduard Zimmermann“, sagt Pollini. Damals ging es um den Wasserglas-Trick, bei dem Fremde an der Tür klingelten und um einen Schluck Wasser bitten. „Das ist mir selbst mal passiert, können Sie sich das vorstellen“, sagt der ehemalige Kriminalpolizist.

Doch inzwischen seien Betrüger sehr clever und rhetorisch sehr gut geschult. „Die ziehen ihnen geschickt Informationen aus der Nase“, sagt Pollini. Die Kriminalpolizei rät in solchen oder ähnlichen Fällen: Das Gespräch umgehend beenden. Wird doch jemand Opfer einer Straftat, kann er sich an die Vertreter des Weißen Rings wenden. „Wir stellen Kontakte her zu professionellen Einbruchsschutz-Beratern“, nennt Pollini ein Beispiel. Aber auch wenn es um körperliche Übergriffe durch Partner oder andere Menschen geht – „meist sind Frauen hier die Opfer“ (Pollini) – hören die Weißer Ring-Mitarbeiter zu und vermitteln Kontakte. „Gut wäre es, wenn wir weibliche Verstärkung bekommen könnten“, sagt Pollini. Denn Frauen öffneten sich anderen Frauen eher wie einem Mann gegenüber. Und es stehe ja die Hilfe im Vordergrund.

