Kreis Germersheim. Mehrere Betrugsversuche mit unterschiedlichen Methoden registrierten die Polizeiinspektionen Wörth und Germersheim in ihrem Dienstgebiet. Deshalb warnt die Polizei die Bewohner des Landkreises.

In mehreren Fällen kam es im Bereich der Polizei Wörth zu Betrugsversuchen mit einer bekannten Masche: Die Geschädigten erhalten per Post oder Fax eine Bracheneintragsbestätigung. Hierbei werden die Geschädigten aufgefordert die persönlichen Daten zu bestätigen. Mit der Bestätigung erfolgt jedoch im Kleingedruckten der Abschluss eines angeblichen kostenpflichtigen Vertrags. Die Polizei rät in diesen Fällen die Bestätigungen zu ignorieren und nicht unbedarft Unterschriften zu leisten.

Am Donnerstag kam es im Dienstgebiet der Polizei Germersheim zu mehreren betrügerischen Anrufen. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die sogenannten „Scammer“ auf der Suche nach potenziellen Opfern. Ist ein Kontakt erst einmal hergestellt, werden diese mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit überhäuft – und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zu so einem Fall kam es in Lingenfeld. Dabei täuschte der Betrüger eine Notsituation vor, um so Geld von dem vermeintlichen Opfer zu erhalten. Glücklicherweise erkannte das Opfer die Masche und brach den Kontakt ab.

Eine weitere Masche ist der sogenannte Enkeltrick. Dieser ist eine besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre Lebensersparnisse gebracht werden. So ein Fall ereignete sich am Donnerstag in Germersheim. Auch dieser Versuch wurde das Opfer rechtzeitig erkannt, so dass es zu keinem Schaden kam.

Hilfreiche Informationen erhalten Geschädigte oder Opfer der Betrugsversuche bei der Polizei Wörth, Telefon 07271-92210, der Polizei Germersheim, 07274-9580 oder bei den Verbraucherschutzzentralen.