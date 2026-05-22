Fast 39 Jahre lang gab es den Radshop Seither in Rülzheim. Am Freitag, 29. Mai, ist er zum letzten Mal geöffnet. Warum der Traditionsladen für immer die Pforten schließt.

Seinen Betrieb zu schließen war eine schwere Entscheidung für Firmeninhaber Erik Seither (48). Denn die Gründe sind nicht zurückgehende Geschäfte oder sinkender Gewinn, sondern schlicht und einfach Personalprobleme in der Werkstatt. Vor etwa drei Monaten sind ihm drei Leute „weggebrochen“, zwei wollten in Rente gehen, ein anderer fand einen besser bezahlten Job.

Seitdem suchte Seither verzweifelt Mitarbeiter. Er startete einen Aufruf in den sozialen Medien, den 120.000 Leute angeschaut haben. „Aber keiner hat sich daraufhin gemeldet“, sagt Seither. Er hat bei allen Meisterschulen angefragt, „Resonanz gleich null“. Schon da war er sich sicher: Wenn sich im Mitarbeiterbereich nichts ändern würde, bliebe nur die Schließung. „Denn ein Fahrradgeschäft ohne funktionierenden Service gibt es für mich nicht.“ Ein Einbruch in seinen Laden Ende Februar beschleunigte letztlich seine Entscheidung zur Schließung.

In der heimischen Garage ging alles los

Den Radshop Seither gibt es seit Dezember 1987. Damals gründeten Erik Seithers Eltern Marita und Eugen das Geschäft. Eugen Seither war damals ein begeisterter Radrennfahrer. Wenn an seinem Rad oder an dem eines seiner Kollegen vom Rülzheimer Radsportverein mal etwas kaputt war, mussten sie immer einen auswärtigen Fahrradhändler aufsuchen. Irgendwann war ihm das zu umständlich, also begann er, sein Rennrad selbst zu reparieren. Der Weg zum eigenen Geschäft war dann nicht mehr weit.

Zunächst nutzte Eugen Seither die heimische Garage als Verkaufsraum und Werkstatt. Als der Platz dort nicht mehr ausreichte, wurde dreimal angebaut. Als dann auch der zusätzlich genutzte Keller nicht mehr ausreichte, kaufte die Familie 1999 am nördlichen Ortsrand von Rülzheim ein Grundstück und errichtete dort ein Geschäftsgebäude.

Sohn Erik war von Anfang an mit dabei. Nach der Schule absolvierte er beim Sporthaus Frey in Kandel eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, 1997 kam er ins elterliche Geschäft und kümmerte sich in erster Linie um den Service. Am 1. Januar 2004 übernahm er den Betrieb.

Abverkauf in vollem Gange

Was Erik Seither künftig machen wird, weiß er noch nicht. Am liebsten würde er im Fahrradmetier bleiben, aber weniger im Verkauf, sondern in der Industrie. „Doch die gibt es in der Umgebung nicht.“

Aktuell ist das Geschäft noch geöffnet, der Abverkauf der restlichen Räder und des Zubehörs ist in vollem Gange. Der etwa 300 Quadratmeter große Verkaufsraum ist fast leer. Von den dort einmal mehr als 100 angebotenen Rädern sind nur noch etwas über 20 übrig. Diese bietet Seither jetzt auch online an. Wenn nach dem letzten Verkaufstag am Freitag, 29. Mai, der „Laden leer ist“, wird zunächst einmal ausgeräumt und dann renoviert. Wer dann letztendlich die Räume übernehmen oder mieten wird, steht noch nicht fest.

Fahrradreparaturen wird Seither künftig nicht mehr anbieten können, die personalisierte Einstellung möchte er aber gerne weitermachen, „weil mir das am Herzen liegt“. Dazu fehlt ihm aber aktuell noch eine geeignete Räumlichkeit. Er habe auch versucht, sich mit einigen Kollegen in der Region abzustimmen, um künftige Wartungen und Reparaturen zu übernehmen. Leider hätten sich aber nicht alle dazu bereit erklärt.

„Ein Stück Freiheit und Lebensfreude“

Mit weinenden Augen werde er seinen Radshop schließen, sagt Seither. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen. „Schließlich stecken fast vier Jahrzehnte Arbeit, Leidenschaft und Erinnerungen in diesem Laden.“ In all den Jahren habe er unzählige Gespräche führen, großartige Menschen kennenlernen und gemeinsame Touren begleiten und erleben dürfen. „Fahrräder waren für mich nie nur ein Produkt, sie waren und sind für mich immer ein Stück Freiheit, Lebensfreude und Bewegung.“ Deshalb sei das Führen eines Radshops für ihn kein Beruf, sondern eine Berufung gewesen. „Und ohne gute Menschen an der Seite lässt sich so ein Laden nicht mit dem Anspruch führen, den ich mir immer gesetzt habe“, erklärt der Inhaber mit Blick auf den Fachkräftemangel.

Seither möchte sich „von Herzen“ bei allen Kunden bedanken, „für deren Treue, deren Vertrauen und die vielen gemeinsamen Jahre, in denen sie diesen Laden erst zu dem gemacht haben, was er war“. Es sei ihm eine Freude gewesen, zu beraten, Menschen Räder anzuvertrauen, die zu Wegbegleitern wurden, und seine Leidenschaft zu teilen. Auch wenn der Geschäftsbetrieb ende, bleibe die Freude am Radfahren für ihn „selbstverständlich bestehen“. Sie sei immer Teil seines Lebens gewesen und werde es auch bleiben.

Im Netz

www.radshop-seither.de