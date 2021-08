Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr findet in Westheim auf dem Kerweplatz auch dieses Jahr ein Open-Air-Kino statt. Am Freitag, 3. September, wird der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ aufgeführt. Bei dem Film handelt es sich um die Verfilmung der Autobiografie von Hape Kerkeling, die sich um den Suizid seiner Mutter dreht und seinen Werdegang im Showgeschäft nachzeichnet. Aus der deutschen Populärkultur ist Kerkeling nicht mehr wegzudenken, zumal Begriffe wie „Hurz“ oder die Phrase „isch möschte nischt“ längst in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Einen Tag später, am Samstag, 4. September, wird „Rocketman“ aufgeführt. Biopic und Musical treffen aufeinander, um die wichtigsten Momente aus der Karriere von Sir Elton John aufzuzeigen. Veranstalter ist Rex Kino Center Schifferstadt gemeinsam mit der Ortsgemeinde Westheim. An beiden Tagen beginnt der Einlass auf den Kerweplatz um 19.30 Uhr, Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Die Bewirtung übernimmt der Turnverein. Das Kinoevent findet bei jedem Wetter statt. Sollte es das Infektionsgeschehen im September nicht erlauben, dass die Veranstaltung stattfinden kann, wird diese auf 2022 verschoben.

Info



Karten gibt es zum Preis von 10 Euro ab 31. August im „Dorflädl“ Westheim. Online gibt es Karten unter: https://rex-schifferstadt.firstvoucher.com/openairwestheim_3-4_9_2021