Frauen sollen sich möglichst früh mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Dazu rät die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim, Lisa-Marie Trog. Mutterschaft, Kinderbetreuung, Teilzeitbeschäftigung, pflegebedürftige Familienmitglieder, Scheidung, schlechte Bezahlung, arbeiten in soziale Berufe – all dies könnte zur Altersarmut von Frauen beitragen, erinnert sie. „Frauen erhalten heute im Schnitt weniger als 1000 Euro gesetzlicher Rente“, so Trog. Die Gleichstellungsbeauftragte Lisa-Marie Trog möchte in der Online-Veranstaltung „Finanzstarke Frauen“ am Montag, 26. Juni, 18 bis 20.30 Uhr, junge Menschen ermutigen, sich rechtzeitig um ihre Finanzen zu kümmern. Der digitale Workshop beinhaltet konkrete Schritte zur Umsetzung finanzieller Unabhängigkeit und behandelt Themen wie Geldanlagen, Altersvorsorge oder einer Situationsanalyse. Die Veranstaltung findet online statt, ist kostenfrei und in Kooperation mit „Arbeit und Leben Rheinland-Pfalz/ Saarland“.

Eine Anmeldung ist möglich unter: www.arbeit-und-leben.de/anmeldung/7927. Weitere Veranstaltungen: www.kreis-germersheim.de/Gleichstellung.