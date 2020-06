Wegen der Corona-Krise hat die Krankenkasse DAK-Gesundheit in diesem Jahr eine Online-Dance-Challenge anstelle des Dance-Contest gestartet. Mehr als 1000 Solo-Tänzer nehmen deutschlandweit teil. Bald fällt die Entscheidung, welches die besten Choreographien in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind: Bis 28. Juni kann online abgestimmt werden. Unter den insgesamt 78 Tänzern aus diesen beiden Bundesländern sind zwei Tänzerinnen aus dem Kreis Germersheim: eine 17-Jährige aus Westheim und eine 19-Jährige aus Rülzheim. Beide treten in der Altersklasse „Teens“ (ab 17 Jahre) an, sagte Melanie Foos vom DAK-Servicezentrum Landau auf Nachfrage. Die besten Videos aus der Online-Abstimmung werden von einer Fachjury bewertet. Am 15. Juli werden die Regionalsieger in drei Altersklassen bekanntgegeben. In einer weiteren Abstimmung im Internet werden im August die Bundessieger bestimmt. Infos und Abstimmung unter www.dak-dance.de und in den sozialen Netzwerken unter #dakdancechallenge.