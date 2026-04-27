Endometriose steht im Mittelpunkt eines Online-Vortrags am Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr. Die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Germersheim und der Stadt Speyer laden dazu ein. Unter dem Titel „Von Betroffenen – für Betroffene“ wird die Erkrankung aus medizinischer und persönlicher Perspektive beleuchtet. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, von der viele Frauen betroffen sind und die dennoch häufig erst spät diagnostiziert werde, heißt es in der Mitteilung. Thematisiert werden Symptome, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten. Außerdem wird Endometriose als gesellschaftliche und gesundheitspolitische Herausforderung eingeordnet. „Endometriose ist kein Randthema, sondern betrifft sehr viele Frauen. Umso wichtiger ist es, dass wir über diese Erkrankung sprechen, aufklären und Betroffenen eine Stimme geben“, sagt Lisa-Marie Trog, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Germersheim. Anmeldungen sind per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de möglich.