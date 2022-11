Cyberkriminalität und wie man sich davor schützen kann sind die Themen eines Expertengesprächs mit dem Landtagsabgeordneten Markus Kropfreiter (SPD) und dem Fachmann Marc-Andre Pantea am Freitag, 18. November, 18 Uhr. Dabei geht es auch um folgende Aspekte: Die Relevanz der Cybersicherheit in Wirtschaft und Gesellschaft, Cyberkriminelle und eine Einordnung ihrer Motivationen. Was sind die aktuell gängigen Maschen? Der Beitrittslink und weitere Daten finden sich im sozialen Netzwerk auf der Seite des Landtagsabgeordneten.