Die Bewohner der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) sind aufgerufen, sich an einer Online-Umfrage zur Fortschreibung der „Regionalstrategie Demografischer Wandel“ zu beteiligen. Unter der Frage „Wie können wir die MRN zukunftsfähig gestalten, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen und gleichzeitig die Lebensqualität für alle Generationen zu verbessern?“ könnten Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Ideen und Vorschläge auf der Plattform www.nachhaltig-im-dialog.de einbringen. Landrat Fritz Brechtel ruft dazu auf, sich an der Umfrage zu beteiligen.

Die Online-Umfrage konzentriert sich auf diese Leitthemen: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimaanpassung, Daseinsvorsorge, Mobilität, Gesundheit und Fachkräfte. Die Ergebnisse der Umfrage fließen nach einer Auswertung in den Prozess der Fortschreibung der Regionalstrategie Demografischer Wandel ein. Am Samstag, 26. Oktober, findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ein regionaler Zukunftsdialog im Haus der Region in Mannheim statt, zu dem ebenfalls alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Anmeldungen zu der Veranstaltung und weitere Informationen sind per Mail an beteiligung@vrrn.de möglich, beziehungsweise erhältlich.