Leben in der Grenzregion, grenzüberschreitende Zusammenarbeit: Wie sehen das die Einwohner entlang der deutsch-französischen Grenze? Dazu gibt es noch bis zum 28. Juli eine Online-Befragung der Bürger des Oberrheingebietes. Ziel der Befragung ist es, Eindrücke und Erfahrungen aus der Grenzregion sowie Anregungen für Verbesserungen zu erhalten. Die Befragungsergebnisse werden an die Europäische Kommission weitergeleitet und sollen zu Entscheidungen in der europäischen Zusammenarbeit beitragen.

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist eine Aufgabe auf allen Ebenen und lebt ganz besonders von engagierten Bürgern und Akteuren“, wird Landrat Fritz Brechtel in einer Pressemitteilung zitiert. „Ihre Meinungen und Erfahrungen sind ein echtes Pfund, auf dem aufgebaut werden kann. Daher: Nehmen Sie bitte an der Online-Umfrage teil“.

Die Europäische Kommission fragt mit Hilfe der Interreg-Programme in ganz Europa nach dem Feedback ihrer Bürgerinnen und Bürger zur europäischen territorialen Zusammenarbeit. Die Online-Befragung durch das Programm „Interreg Oberrhein“ läuft noch bis zum 28. Juli. Sie umfasst sieben Fragen, die Beantwortung dauert zirka fünf Minuten.

Zur Website „Interreg Oberrhein“ geht es hier . Direkt zur Umfrage geht es hier.