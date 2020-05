Das Städtische Klinikum bietet am Montag, 18. Mai, 18 Uhr, einen Informationsabend für Schwangere via Internet an. In dem Webinar informieren Prof. Andreas Müller, Direktor der Frauenklinik und Hebamme Lara Buruk über alles rund um die Geburt. Infos zum Webinar „Infoabend für Schwangere“ gibt es auf dem YouTube-Kanal des Klinikums. Gegen Ende des 30- bis 45-minütigen Vortrags werden Fragen per Chat-Funktion beantwortet.