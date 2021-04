Die Qualifikation der Ausbildung steigt mit den Lernmöglichkeiten am E-Auto. Bleibt die Frage, ob es in Zukunft genügend Auszubildende gibt. Die Pandemie jedenfalls hat die Situation nicht verbessert. Azubis fehlen in vielen Berufen.

„Die Nachfrage der Betriebe ist hoch, das Angebot an Auszubildenden schwach“, sagt Regina Gies-Wiegerling.

Sie ist Abteilungsleiterin für technische Berufe an der Berufsbildenden Schule (BBS) Germersheim und weist gemeinsam mit Schulleiter Alexander Ott auf die neu geschaffene Ausbildungsplatzbörse auf der Internetseite der BBS hin. Dort können Betriebe ihre Ausbildungsangebote vorstellen und sich Schulabgänger informieren, wo der für sie passendste Ausbildungsplatz zu finden ist.

Auf ihrer Suche nach Azubis für technische Berufe inserieren dort bereits die Vogel Autohäuser, Daimler, Kardex, StoraEnso und die WWS Metallformen GmbH. Auf der kaufmännischen Seite suchen schon Daimler und die Kanzlei Gehrlein nach Mitarbeitern. In der Rubrik Handwerk stellt sich die Dachdeckerei Mindum auf ihrer Suche nach Verstärkung vor, bei Pflegeberufen bieten die Asklepiosklinik sowie Pflegeheime in Kandel und Wörth ihre Ausbildungsmöglichkeiten an.

„Das ist aber erst der Anfang“, zeigt sich Schulleiter Ott optimistisch. Die Seite ist erst seit Mitte März online. In den nächsten Tagen werde die Schule alle ihre Partnerbetriebe in der dualen Ausbildung anschreiben und ihnen die Börse zur Auszubildendensuche vorstellen. Er hoffe, die Börse könne für alle hilfreich sein, für Azubis, Betriebe und natürlich für die Schule, so Ott.

