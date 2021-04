„Jäger trifft Koch“ ist das Ergebnis eines kreativen Gedankenaustausches zwischen Landfrauen, Liebhabern regionaler Produkte, Jägern und Köchen. Nein, der Jäger soll nicht den Koch erlegen, sondern vielen Köchen am Herd einige der Zutaten liefern, die bei einem gemeinsamen Online-Kochkurs am 7. Februar zubereitet werden.

Die Idee für das außergewöhnliche Koch-Erlebnis hatten die Landfrauen Ilbesheim. Trotz der alles beherrschenden Corona-Pandemie sollte endlich wieder ein Kurs angeboten werden, der Spaß bereite, „den regionalen Handel stärkt, Wildfleisch den Menschen näherbringt und etwas Soziales unterstützt,“ überlegten die rührigen Landfrauen, allen voran Annika Born. Sie konnte mit ihrer Idee die beiden Geschäftsführer des Hotels zur Pfalz Kandel, die Brüder Mario und Michael Koch, der erste ist Jäger, der zweite Koch, begeistern. Genauso wie die Kreisjägerschaft Germersheim. Alle zusammen schnürten ein Paket aus regionalen Hauptzutaten, aus denen ein Drei-Gänge-Menü mit Vorspeise, Hauptgang und Dessert gekocht werden kann. Damit niemand allein nach Rezepten suchen muss, wird ein Koch einen Sonntagabend von 17.30 Uhr bis zirka 21 Uhr online mit den Paketempfängern, die in ihrer heimischen Küche unter Anleitung mitwerkeln, die Gerichte zubereiten. „Wir haben bei den Zutaten darauf geachtet, dass wirklich alle Produkte aus der Region kommen und ökologisch produziert wurden“, betont Mario Koch. So ist auf der Homepage zu lesen, was in dem Päckchen für zwei Personen steckt. Es ist eine Flasche Wein aus der Südpfalz, Wildschinken, Fleisch für den Hauptgang, Mehl, Brot (zum fertig Backen), die Vitamine (Äpfel, Salat und Gemüse), Eier (von glücklichen Hühnern) und eine kleine Liste mit Zutaten, die zusätzlich vorhanden sein sollten. Ein Paket für zwei Personen kostet 55,90 Euro, muss bis zum 17. Januar bestellt und kann ab dem 4. Februar abgeholt werden.

Mario Koch ist spürbar begeistert von der Aktion, er freut sich auf viele Bestellungen. Auch hat er schon neue Ideen, wie Wildfleisch aus der Region im Sommer lecker zubereitet werden kann. Wenn das Kochevent im Februar gut laufe, könne er sich deshalb einen entsprechenden Sommerkurs am Grill vorstellen.

Infos

www.jaegertrifftkoch.de.