Der Ausbau des Glasfasernetzes in Zeiskam beginnt in Kürze. Das Team von Deutsche Glasfaser lädt die Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 3. November, 19 Uhr, zu einem Online-Infoabend ein. Es wird über die Ausbaupläne informiert und es werden Fragen zum Hausanschluss sowie zur Installation der Endgeräte beantwortet. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann, kann sich im Büro der Deutsche Glasfaser in Kuhardt, Rülzheimer Straße 2a, persönlich informieren. Das Büro ist dienstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos zum Ausbau des Glasfasernetzes gibt es unter der kostenlosen Hotline 02861 890 60 940 von montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr, und im Internet: www.deutsche-glasfaser.de. Hier finden sich auch die Zugangsdaten zum Online-Infoabend.