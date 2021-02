Die coronabedingten Einschränkungen liegen manchmal wie Steine im Weg. Das Bild der Steine will die katholische Pfarrei Germersheim aufgreifen, aber positiv deuten und so gemeinsam den Weg der Vorbereitung auf Ostern mit Online-Impulsen gestalten.

Am Aschermittwoch, zu allen Fastensonntagen und dann auch zu den Kar- und Ostertagen gibt es kurze Impulse beziehungsweise Andachten, die jeweils unter einem bestimmten Leitwort stehen und von entsprechend gestalteten Steinen begleitet werden. Impulse „zum Mitnehmen und Besinnen“ findet man in den Kirchen auf entsprechend gestalteten Stellwänden. Und wer mag, kann seine eigenen Steine gestalten und Fotos davon an die Pfarrei schicken.

Zudem werden Interessierte zu zwei digitalen Austauschtreffen eingeladen. Ein erstes Treffen ist am Donnerstag, 4. März, um 19 Uhr. Das zweite Treffen ist für Freitag, 26. März, ebenfalls um 19 Uhr geplant. Wer teilnehmen möchte, kann sich jeweils bis spätestens zwei Tage zuvor per E-Mail bei thomas.bauer@bistum-speyer.de anmelden.

Info

www.kath-pfarrei-germersheim.de