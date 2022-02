Am Donnerstag, 24. Februar, 18 Uhr, lädt das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV), zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Verbraucherschutzministerium und der Stadt Germersheim, zu einer kostenlosen Online-Infoveranstaltung ein. In dieser sprechen die Expertinnen und Experten des ZEV typische Verbraucherprobleme in der deutsch-französischen Grenzregion an und wie Bürgerinnen und Bürger diese angehen können. Unter anderem geben sie Tipps zu Reisen, Einkauf und mehr in Frankreich. Eröffnen werden die Veranstaltung die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Katharina Binz und Marcus Schaile, Bürgermeister der Stadt Germersheim. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können selbstverständlich Fragen stellen und selbst erlebte Verbraucherprobleme ansprechen.

Anmeldung über:

https://www.cec-zev.eu/de/presse/pressemitteilungen/2022/anmeldung-fuer-veranstaltung/