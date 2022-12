Mithilfe gefälschter Webseiten gelang es unbekannten Tätern bereits Freitag, 2. Dezember 160.000 Euro von den Bankkonten eines 68-Jährigen aus Forchheim bei Karlsruhe abzuheben. Der Kontoinhaber wollte an dem Tag eine Überweisung über Online-Banking zu tätigen. Dabei gelangte er auf eine Phishingseite, auf der die Zugangsdaten gephisht wurden. Bereits beim Eingeben der Daten stellte das Opfer Unregelmäßigkeiten fest. Zudem riefen die Betrüger den Mann an. In dem Gespräch brachten sie ihn dazu, seinen Online-Zugang zu sperren, so dass er keinen Zugriff mehr hatte. Am Samstag wurde der Mann misstrauisch, kontrollierte seine Umsätze und bemerkte den Betrug. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt.

Die Polizei rät, immer die Browseradresse zu überprüfen und PIN und TAN nur einzugeben, wenn eine gesicherte Verbindung hergestellt ist. Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder Telefon. Transaktionen sollten bei Unregelmäßigkeiten sofort abgebrochen werden. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de.