[Aktualisierung 18.05 Uhr] Zwei Verdachtsfälle auf eine Omikron-Variante gibt es im Landkreis. Dabei handelt es um einen Erwachsenen und eine jugendliche Person. Die beiden hatten jedoch wohl keinen Kontakt, konnten sich also nicht gegenseitig anstecken, informiert die Kreisverwaltung auf Anfrage.

Mehr dazu lesen Sie hierAn der Integrierten Gesamtschule in Rülzheim ist eine Corona-Infektion aufgetreten, bei der es sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um die Omikron-Variante handelt. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstagabend mit.

„Final bestätigt wurde dies jedoch noch nicht, allerdings kann laut Laborwerten die Delta-Variante ausgeschlossen werden“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Die betroffene Person besucht die elfte Klasse. Sie befindet sich laut Kreisverwaltung in Quarantäne und hat ihre direkten Kontaktpersonen selbstständig informiert. Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes ermitteln aktuell das weitere Umfeld, insbesondere in der Schule, und koordinieren weitere Maßnahmen.

Zum Schutz und bis zur detaillierten Abklärung aller Punkte bleibt die Klassenstufe 11 zunächst ab morgen komplett in Quarantäne. „Weitere Details können zum jetzigen Zeitpunkt und zum Schutz der infizierten Person nicht mitgeteilt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schon zweiter Verdachtsfall im Kreis

Damit gibt es nun schon den zweiten Verdachtsfall im Landkreis. Am Dienstag, 14. Dezember, hatte die Verwaltung eine ersten Verdachtsfall gemeldet. Die Infektion sei wohl im Ausland erfolgt, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Der Kreisbürger habe sich „vorbildlich“ verhalten, alle Vorgaben befolgt und sich in Quarantäne begeben. Die