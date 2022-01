Ende Dezember 2021 gab es an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rülzheim nach PCR-Tests drei Verdachtsfälle auf eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Betroffen waren drei Schüler der Klassenstufen 9 und 11. Über 130 Mitschüler und Lehrer mussten daraufhin in Quarantäne. Eine sogenannte Sequenzierung der Proben brachte nun Gewissheit: In allen drei Fällen handelte es sich tatsächlich um eine Infektion mit dieser Variante, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Außerdem wurde in zwei weiteren Fällen, die in keinerlei Zusammenhang mit den Infektionen an der IGS stehen, bei Kreisbürgern die Omikron-Variante nachgewiesen.

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch außerdem aktuell zirka 100 Verdachtsfälle auf eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Die Proben aus dem Landkreis, die bei PCR-Tests entnommen werden, kommen stets zu einem Labor in Baden-Württemberg. Dort werden alle Proben routinemäßig „grob“ sequenziert, um zu sehen, ob eine Auffälligkeit, also möglicherweise eine andere als die vorherrschende Delta-Variante, vorliegt.