Wenige Tage, nachdem an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rülzheim ein erster Verdachtsfall auf eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus aufgetaucht war, gibt es an der Schule jetzt insgesamt drei Verdachtsfälle.

Am Donnerstag wurde der Verdachtsfall einer ersten jugendlichen Person aus der 11. Jahrgangsstufe bekannt, am Montag bestätigte die Kreisverwaltung einen weiteren positiven Test und einen entsprechenden Verdacht bei einem Mitglied der Schulgemeinschaft, das die 9. Klasse besucht. Nun wurde ein weiterer Verdachtsfall in der 11. Jahrgangsstufe der Schule bekannt. Stand Montag befanden sich 130 Jugendliche aus den Jahrgangsstufen 9 und 11 in Quarantäne.

Die Proben des Landkreises werden stets zu einem Labor in Baden-Württemberg geschickt. Dort werden alle Proben routinemäßig „grob“ sequenziert, um zu sehen, ob eine Auffälligkeit, also möglicherweise eine andere als die vorherrschende Delta-Variante, vorliegt.

Der erste Verdachtsfall im Kreis betraf eine erwachsene Person und wird wohl nicht endgültig geklärt werden. Hintergrund ist laut Verwaltung, dass wohl für eine ausführliche Sequenzierung nicht genug Datenmaterial vorliegt.