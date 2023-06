Nach fast 15 Monaten haben es Apothekerin Johanna Gemenetzi und ihr Team geschafft: Sie können Kunden der Olympia-Apotheke wieder in den Stammräumen im Einkaufszentrum bedienen und beraten. Erst ein Feuer, dann ein Wasserschaden sorgten für die Unterbrechung.

Der Auszug aus einem provisorischen Verkaufscontainer, in den im letzten November 2022 die Verkaufsräume der Olympia-Apotheke verlegt wurden, ist weitgehend abgeschlossen. Der Abtransport des Containers steht kurz bevor. Geplant war die umfassende Renovierung der Apotheke, die seit 1972 besteht, nicht. Sie war jedoch unumgänglich geworden, weil im März 2022 Dämmmaterial in einem Gebäudespalt über dem Erdgeschoss von zwei Häusern in der Marktstraße in Brand geraten war. Das zuerst von der Feuerwehr eingesetzte Löschwasser drang drei Tage lang durch einen Spalt, der nach unten nicht abgedichtet war, in Teile der Apotheke. Erst die Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe konnte mit Spezialwerkzeug den Brand löschen und damit den Wasserfluss stoppen.

Alles, was durch das Wasser nicht kaputt gegangen war, konnte weitgehend in den Verwaltungs- und Vorbereitungsräumen der Apotheke im Obergeschoss untergebracht werden, die dadurch über Monate mehr einem vollgestellten Lager als lichten Büroräumen glichen. Der Verkauf ging derweil bis November 2022 notdürftig in einem bereits getrockneten Abschnitt des Ladens weiter, bis auf einer Parkfläche neben der Ladenzeile eine Container-Anlage als Interimsapotheke einsatzbereit war.

Haustechnik und Elektrik erneuert

Parallel dazu wurden angrenzende Räume eines früheren und gerade geschlossenen Schreibwarengeschäfts mit der Apotheke verbunden. Damit konnte das bereits bestehende Labor und der Reinraum-Bereich um das Dreifache vergrößert und auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden. Dies berichtete die Unternehmerin Johanna Gemenetzi über das Herzstück ihrer Stammapotheke während einer Baustellen-Besichtigung, wenige Wochen vor Abschluss der Sanierung. Die Inhaberin von vier Apotheken in der Südpfalz und in Knielingen packte immer wieder selbst mit an, wenn es nötig war. Sie ist damit umso stolzer auf das Ergebnis.

Nach dem Umzug in die Behelfsapotheke startete die umfassende Sanierung der beschädigten Räume. Als eines der ersten Teilprojekte wurde die Dämmfuge Richtung Erdgeschoss geschlossen und damit der Baumangel behoben. Die Haustechnik und Elektrik wurden erneuert und deutlich ausgebaut, Böden, Decke und Wände ausgetauscht oder neu gestrichen. „Mein Ziel war es, eine moderne, aber heimelige und ansprechende Apotheke zu bekommen“, erklärt Gemenetzi. Sie wollte eine „Wohlfühl-Apotheke“ schaffen, für die Mitarbeiter und die Kunden.

Schreiner-Team aus Griechenland

Die anstehenden Arbeiten vergab sie weitgehend an Firmen aus der Region, nur für den Innenausbau verpflichtete sie einen Innenarchitekten und ein Schreiner-Team aus Griechenland, weil diese sich schon beim Bau des Cafés „Herzstück“ im Gesundheitszentrum bewährt hatten. „Ich wollte keine Apotheke, die aussieht wie viele andere, sondern eine mit persönlichem Stil.“ Dieser wird ganz deutlich in der Trennwand zum neuen Beratungsraum, den ein Dekor mit Olivenzweigen ziert. Eine Reminiszenz an Gemenetzis griechische Wurzeln.

Neu ist ein großer Bereich für Kosmetik und Wellness-Produkte, ab sofort gibt es in dem rund 80 Quadratmeter größeren Verkaufsraum fünf Kassenplätze. Im hinteren, nicht öffentlichen Bereich wurden Sanitär- und Sozialräume renoviert und das Zimmer für den Notdienst komplett neu gestaltet und eingerichtet. Der Rowa-Lager-Automat für Medikamente wurde reaktiviert, und ganz neu bietet die Olympia-Apotheke Medikationsmanagement an.

„Mein Team trug das Provisorium und die beiden Umzüge wie selbstverständlich mit, unsere Kunden hielten uns trotzdem die Stange und blieben uns treu, was mich sehr freut“, sagt die Inhaberin. Die Kosten für den Komplett-Umbau liegen bei weit über einer Million Euro, von der Versicherung wird davon nur der Teil der übernommen, dessen Sanierung durch den Wasserschaden nötig wurde.