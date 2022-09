Die Traktorfreunde Lustadt laden am Sonntag, 25. September, zu ihrem 4. Oldtimertreffen ein. Rund um die Poststraße und am „Lyra“-Sängerheim werden zahlreiche Oldtimer zu sehen sein. Auch die Genießer werden nicht zu kurz kommen, versprechen die Traktorfreunde. Es wird den Pfälzer Salatteller, Schnitzel mit Flammkuchensoße und noch weitere Gerichte geben. Ein großes Kuchenbuffet mit Waffeln steht außerdem bereit. In den vergangenen Jahren konnten mehr als 200 Ausstellungsstücke bestaunt werden. Vom Eintakter bis zum historischen Feuerwehrauto waren alle mit dabei. Nach der coronabedingten Zwangspause von zwei Jahren freuen sich die Traktorfreunde wieder auf viele Aussteller und hoffen, genauso viele Gäste begrüßen zu können wie in früheren Zeiten.