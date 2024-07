Erstmals luden die Traktorfreunde zu ihrem Oldtimertreffen auf den Handkeesplatz ein. Trotz des vielen Regens kamen die Besucher und bestaunten so manche Rarität.

„Die erste Stunde über war es noch trocken, aber dann hat es wirklich unser gesamtes Fest über geschüttet und gefühlt wurde es immer mehr und mehr Regen“, resümiert Annika Abraham, Hauptorganisatorin des Oldtimertreffens der Traktorfreunde Lustadt am vergangen Sonntag. Ins Wasser gefallen sei das Treffen Abraham zufolge deshalb aber keineswegs: „Wir Traktorfreunde waren wirklich begeistert wie viele den Weg trotz des Wetters zu uns auf den Handkeesplatz gefunden haben“. Über 100 Oldtimer seien den Tag über von mehr als 400 Besuchern bestaunt worden. Darunter ein Prototyp des Eicher Colani, bei dem es sich um ein weltweites Unikat handelt. „Unsere Besucher haben sich gefreut, so eine Rarität mal zu Gesicht zu bekommen.“

Gefreut haben sich die Besucher laut Abraham auch über die Sitzplätze im Trockenen, die dem Regenwetter zum Trotz zum Verweilen bei Pfälzer Spezialitäten und frisch gebackenen Kuchen einluden. „Der Handkeesplatz, auf dem wir in diesem Jahr erstmalig unser Treffen, das zuvor im Ortsinneren von Lustadt stattfand, veranstalteten, hat sich in meinen Augen, gerade auch aufgrund des Anfahrtsweges als Lokalität bewährt“, erklärt Abraham. „Und die Kinder, die mit Gummistiefel und Matschhose bekleidet all die Oldtimer im Loschter Wald bestaunten, gaben ein sehr schönes Bild ab, da war das Regenwetter reine Nebensache.“