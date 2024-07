Die Ausstellung des Oldtimer Clubs Kandel am ersten Julisonntag hat sich zu einem festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders in der Bienwaldstadt entwickelt. Am Sonntag lädt der Verein ab 10 Uhr bereits zur fünften Auflage ein.

Rund 320 Aussteller aus ganz Deutschland und Frankreich haben mit „Blechschätzen aus der guten alten Zeit“ ihr Kommen zugesagt. Vier Automobilfreunde aus Hannover haben bereits im Januar das Hotel gebucht, um ihre Opel GT's zu präsentieren. Passend zur Europameisterschaft können Fußball- und Automobilfans den Original Mannschaftsbus der deutschen Elf von der WM 1974 im eigenen Land bestaunen. Sie können sich auf die Plätze setzen, auf denen Franz Beckenbauer oder Gerd Müller vor genau 50 Jahren nach Hamburg zur historischen 0:1-Niederlage gegen die DDR oder nach München zum 2:1-Finalsieg gegen Holland gefahren wurden.

Weitere Höhepunkte sind Linienbusse mit Holzbänken aus Paris und Marseille der ersten Nachkriegsjahre. Bis um 18 Lanz und Traktoren bestaunt werden. Die Nachfrage ist riesig, über die sozialen Medien haben sich schon 3200 Interessierte und Fans angemeldet. Wegen der Fülle an Exponaten lädt der komplette Parkplatz vor der Bienwaldhalle und die für den Durchgangsverkehr gesperrte Schubertstraße zum Staunen und Fachsimpeln ein.

Organisator und Vereinspräsident Ludwig Pfanger wurde es in den letzten Wochen nicht langweilig. Er hat er zahllose Nachtschichten eingelegt, Telefonate geführt, Mails beantwortet um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Eintritt ist frei, Pfanger verspricht ein reichhaltiges kulinarisches Angebot. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist groß. Pfanger meint: „Alle Unterstützenden und ich sind froh, dass wir für die Stadt einen Mehrwert geschaffen haben und dazu beitragen konnten, den Bekanntheitsgrad von Kandel weit über die Grenzen der Südpfalz hinaus zu steigern.“

Der Verein trägt sich ausschließlich aus Spenden und pflegt eine enge Partnerschaft mit den gleichgesinnten Freunden aus dem französischen Altenstadt. An jedem zweiten Donnerstag im Monat findet in einer anderen Kandeler Gaststätte ein Stammtisch mit jeweils 30 bis 50 Interessierten statt. Es werden Fachgespräche geführt, gegenseitige Unterstützung angeboten und Fragen beantwortet: Wo bekomme ich ein Ersatzteil her? oder Wer kann mir Tipps geben für die Reparatur?