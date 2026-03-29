Bald steht der Saisonauftakt des Oldtimer Clubs Kandel an. Darüber informierte jetzt Ludwig Pfanger bei einem Clubtreffen, zu dem über 40 Interessierte gekommen waren. Der nächste große Termin ist die Frühlingsrundfahrt am Sonntag, 3. Mai. Abfahrt ist um 11 Uhr am Lidl-Parkplatz. Die Strecke führt von Kandel über Herxheim, Bellheim, Gommersheim, Edenkoben, Roth mit einem kulinarischen Zwischenstopp in Frankweiler nach Leinsweiler und Göcklingen und wieder zurück nach Kandel. Danach folgt das große Treffen anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Clubs am Sonntag, 5. Juli, an der Bienwaldhalle. Dafür haben sich laut Pfanger schon mehrere 100 Teilnehmer angemeldet. Gäste aus Österreich und der Schweiz werden auch erwartet.