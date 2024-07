Der Motorsportclub (MSC) richtet am Sonntag, 21. Juli, den „Rilzemer-Oldtimer-Classic-Daach“ auf der Festwiese aus. Das Oldtimer-Treffen beginnt um 8.30 Uhr und endet um 18 Uhr. Auf der Flaniermeile geht es familienfreundlich zu: Es gibt ein Kinderkarussell, eine Spiel- und Kinderecke unter Anleitung einer ausgebildeten Erzieherin sowie Live-Musik mit Michael Jochum ( Rülzheim). Zudem ist ein Bikergottesdienst mit Pastoralreferentin Annika Bär und dem Leimersheimer Chor „Cantamus“ vorgesehen. Die Bücherei bietet einen Bücherflohmarkt an, der Naturschutzverein Kaffee und Kuchen. Zudem gibt es Erste-Hilfe-Maßnahmen und Vorführungen durch Fachpersonal des Deutschen Roten Kreuzes und einen Info-Stand mit Speedway-Nachwuchstalent Tim Arnold aus Kuhardt. Die Young- und Oldtimer werden am Nachmittag durch den früheren Bürgermeister und Ehrenbürger der Gemeinde Zeiskam, Roland Humbert, vorgestellt. Der Eintritt ist frei.