Bei seiner einwöchigen Oldtimerfahrt, bei der täglich rund 120 Kilometer zurückgelegt werden, plante der Oldtimerclub Maikammer unterschiedliche Tagestouren mit Besichtigungen und Einkehr in der Süd- und Westpfalz und dem angrenzenden Elsass – und eben einen Stopp in Germersheim. Aufsehen erregten jedenfalls am Dienstagmorgen daher die zehn historischen Fahrzeuge der Oldtimergruppe, die vor dem Weißenburger Tor ausnahmsweise für die Dauer der Führung parken durften. So bestaunten Passanten zum Beispiel den Chevrolet aus dem Jahr 1928 oder den 1930 gebauten Ford A, der als früherer Doktorwagen mit hochklappbaren sogenannten „Schwiegermuttersitzen“ bekannt wurde.