Am Ende ist doch noch alles gut. „Ich bin zufrieden und die Leute waren begeistert. Mehr braucht man doch nicht“, sagt Ludwig Pfanger nach der Rückkehr auf den Marktplatz. Drei Stunden zuvor war die Stimmung noch nicht so gut gewesen. Denn Ämter und Absagen hatten die Corona-Rundfahrt des Oldtimer Clubs Kandel (OCK) in Frage gestellt.

Ludwig Pfanger steht an der Haltestelle oberhalb in Höhe der Stadthalle und weist die ankommenden Oldtimer ein. In wenigen Minuten soll die über Wissembourg und Lauterbourg führende