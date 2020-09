Die Handballabteilung des TV 03 Wörth sagt die vom 21. März auf den 14. November 2020 verschobene „Rock-Classic- & Oldie-Night“ nun endgültig ab.

Aufgrund derzeitiger Verordnungen zur Covid-19-Infektionsvermeidung ist die beliebte Veranstaltung in einer Halle nicht durchführbar. Abteilungsleiter Helmut Wesper betont aber, dass die nächste Veranstaltung bereits für den 20. März 2021 vorgesehen ist. Sollte es hier auch noch Corona-Einschränkungen geben, wird die Veranstaltung auf das folgende Spätjahr verschoben.

Alle Karten behalten weiterhin ihre Gültigkeit, bis die nächste Oldienight stattfindet. Sollte jemand dennoch seine Eintrittskarte zurückgeben wollen, so ist das wieder bei „Lotto-Toto“ in der Ottstraße 4 in Wörth möglich (Geschäftszeiten: Dienstag-Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 12 Uhr). Das Organisationsteam hoffe natürlich, dass nur wenige der treuen Fans davon Gebrauch machen werden. Für das ausgefallene Event „Rock am Altwasser“ am Schützenhaus steht bereits als Nachfolgetermin der 7. August 2021 fest.