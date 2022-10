Corona, Energiekrise, Inflation: Beim verkaufsoffenen Sonntag war davon wenig zu spüren. Die Händler wollen als „Wirtschaftsraum Kandel“ in die Offensive gehen.

Ein durchweg positives Resümee ziehen konnten Geschäftsleute zum verkaufsoffenen Sonntag beim Oktobermarkt in Kandel. Zwischen 13 und 18 Uhr nutzten viele Besucher die Gelegenheit, die aktuellsten Angebote kennen zu lernen. Vor allem durch die Hauptstraße flanierten die Menschen, die auch aus dem weiteren Umkreis zum Herbstmarkt angereist waren.

Wer mit dem Auto kam, musste allerdings erst gründlich Ausschau nach einem Parkplatz halten. Nahezu alle Stellplätze in der Innenstadt waren belegt. Man brauchte schon etwas Glück und auch Ortskenntnis.

Volle Parkplätze überall

Einfacher war es da schon im Industriegebiet auf dem Horst. Hier hatte nur die Firma „Frey –Küchenzentrum und Innenausbau“ ihre Türen geöffnet und präsentierte Produkte im neuesten Design. Jochen Frey zeigte sich am Nachmittag schon sehr zufrieden mit dem Besuch. Die Lage außerhalb habe auch ihre Vorteile, meinte er. Hier gab es Parkplätze auf dem Firmengelände, die allerdings auch nicht ganz ausreichten. Kunden kamen auch von weither, um beim „Live Cooking“ dabei sein zu können. Neueste Produkte, wie ein Dampf-Backofen, begeisterten die Besucher, meinte auch Dieter Frey.

Guido Pausch hatte im Hof seiner Buchhandlung in der Hauptstraße den „Ein-Euro-Tisch“ aufgebaut. Auch er beurteilte den Besucherstrom positiv. Der Oktobermarkt ziehe einfach immer viele Menschen an. Das Wetter sei ideal für alle Aktionen im Freien. Das merkte man gleich nebenan bei „Sempra Moda“. Die Menschentraube hier bildete sich nicht ohne Grund. Models präsentierten auf dem Laufsteg neueste Mode für Herbst und Winter.

„Fast so gut wie vor Corona“

Ralf Behrendt vom traditionsreichen Schuhhaus-Grahn meinte, der Herbstmarkt sei nach wie vor ein Publikumsmagnet. Wer sich bei Grahn umschaute, kann nur zustimmen. In allen Abteilungen tummelten sich Kunden und schauten sich nicht nur um, sondern probierten und kauften sich Schuhe. Ähnlich sah es nebenan bei „mode-meier“ aus. Er und sein Team freuen sich über viele positiv gestimmte Besucher, die sich wieder etwas gönnen und sich mit dem einen oder anderen Teil anfreunden, meinte Dirk Kunstmann. „Es ist schon fast wieder so gut wie vor der Corona-Zeit“, so der Eindruck des Modehaus-Geschäftsführers.

Am Glücksrad drehen durfte man vor „Brillen-Schöttinger“. Und wer, wie der Rheinpfalz-Vertreter, viel Anfängerglück hatte, der hätte eigentlich ein besonderes „Schnäppchen“ machen können. Das Rad hielt bei der Zahl „20“ an, dem höchsten Wert auf dem Rad. Und das wäre dann der Rabatt gewesen, der beim Oktobermarkt eingeräumt wurde. Es hätten natürlich auch nur fünf, zehn oder fünfzehn sein können. Drinnen stauten sich die Kunden und warteten geduldig auf eine Beratung. „Ich habe mir gerade eine neue Brille bestellt“, erzählte ein Klassenkamerad aus der Kandeler Schulzeit, „da war was los“. Düfte für Damen, aber auch, wenn auch viel weniger, für Herren, erproben konnten Marktbesucher bei „Stephan – Parfums & Kosmetik“. Auch „Auto Bohlender“ war an traditionsreicher Stelle am Sonntag vor Ort vertreten.

„Es lief sehr gut“

Nicht alle Einzelhandelsgeschäfte nutzten den verkaufsoffenen Sonntag, aber zwischen Gartenstraße und dem „Gardinenstudio Sabine“ lief es sehr gut, wie übereinstimmend festgestellt wurde. Trotz Inflation und Energiekrise! Was will man mehr im „Wirtschaftsraum Kandel“? Dem tue der Oktobermarkt unter solch positiven Bedingungen natürlich sehr gut, meinte gestern Dieter Frey als Vorstandsmitglied des Vereins für Handel und Gewerbe (VHG), der künftig als „Wirtschaftsraum Kandel“ seine Aktivitäten entfalten möchte.