Oktoberfest geht immer. Erst recht im Bierdorf Bellheim. Beide Abende in der 300 Besucher fassenden Festhalle waren ausverkauft. „Alle unsere Erwartungen wurden übertroffen. Es steht außer Frage, dass wir nächstes wieder eins machen.“ Moritz Städtler, Vorsitzender der das Fest ausrichtenden Landjugend, steht am Montag noch ganz unter dem Eindruck des Erlebten. Zumal er sehr viele positive Rückmeldungen erhalten habe und alles friedlich über die Bühne gegangen sei. Es sei in der Halle auch nichts zu Bruch gegangen. Außer vielleicht die Herzen einiger Damen, die sich am Samstagabend in einen Sänger der „Kirchberger“ verguckt haben, den es immer wieder von der Bühne hinunter in den Saal getrieben hatte, erzählt Städtler. Für Partystimmung hatten am Vorabend aber auch schon der Musikverein Ottersheim und die Partyband Bavaria Express gesorgt. Zum Oktoberfest-Gefühl trugen auch die passenden Schmankerl bei, die serviert wurden. Es sei schön gewesen, nicht nur bei diesem gemeinsamen Abendessen die Dorfgemeinschaft zu erleben, sagte Städtler.

Info

Die Landjugend hat zahlreiche Fotos vom Oktoberfest machen und einen Videofilm drehen lassen. In zwei, drei Wochen sollen sie im Netz auf der Seite der Landjugend lj-bellheim.de sowie unter anderem auf Facebook anzuschauen sein.