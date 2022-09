Bekanntlich gibt es kein Bier auf Hawaii. In Bellheim schon. Was liegt also näher, als hier ein Oktoberfest zu feiern? Das hat sich die Landjugend nur kurz gefragt. Und schon findet am Wochenende das Erste statt.

„O’zapft is!“, heißt es am Freitag, 16. September, in der Festhalle. Nachdem die Brauerei Park & Bellheimer pandemiebedingt den „Bellheimer Oktober“, der traditionell im Festzelt auf dem Landauer Herbstmarkt gefeiert wird, abgesagt hat, hat die Bellheimer Landjugend das Oktoberfest kurzerhand ins Bierdorf geholt. Dort wird nun zwei Tage lang gefeiert.

„Bellheim bekommt endlich sein eigenes Oktoberfest“, sagt Moritz Städtler, Vorsitzender der Landjugend, Initiator und Festausrichter. Beide Abende werden prall gefüllt sein mit guter Stimmung, wilder Gaudi und Feierei, verspricht Städtler. Er erwartet 300 Besucher pro Abend. Mehr Personen fasse die Festhalle in der Zeiskamer Straße leider nicht.

„Bavaria Express“ und „Die Kirchberger“

Nachdem Ortsbürgermeister Paul Gärtner das Fest offiziell eröffnet und der Bellheimer Lord Manfred Schmitt das erste Bierfass angezapft haben, spielt zunächst der Ottersheimer Musikverein. Danach tritt die sechsköpfige Partyband „Bavaria Express“ auf, die, ebenso wie die samstags aufspielenden „Kirchberger“, auch schon beim „Bellheimer Oktober“ in Landau dem Publikum einheizte. „Sie werden den Saal zum Kochen bringen“, ist sich Städtler sicher.

Neben alkoholischen und alkoholfreien Getränken der Bellheimer Brauerei soll es auch Wein sowie bayerische Spezialitäten wie eine zünftige Vesperplatte, „Obatzter“ und Fleischkäse geben.

Kulturelles Leben anregen

Die Gruppe war laut Städtler seit 2014 zusammen, ehe man beschloss, 2017 den Verein Landjugend zu gründen. Von den 80 Mitgliedern im Alter von 18 bis 28 Jahren seien die Hälfte Frauen. Die Mitgliedertreffen fänden meistens im Bürgerhaus in der Hauptstraße 140 statt. Anfangs habe man nur Faschingsveranstaltungen durchgeführt. Teilnahmen am Bellheimer Nikolausmarkt und den Bellheimer Gartentagen zu Pfingsten seien hinzugekommen. Bei jeder Veranstaltung würden 40 bis 50 ehrenamtliche Helfer benötigt. „Die jungen Leute lernen dabei, dass Arbeiten Spaß machen kann“, sagt der Vereinsvorsitzende Städtler. Und welche Motivation steckt hinter dem Engagement? „Die Landjugend hat sich zum Ziel gesetzt, das kulturelle Leben in Bellheim voranzubringen.“

Info

Termin: Bellheimer Oktoberfest am Samstag und Sonntag, 16. und 17. September, ab 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) in der Festhalle in Bellheim, Zeiskamer Straße. Ein Sitzplatz kostet 15 Euro, ein Tisch inklusive Eintritt und Vesperplatte für acht Personen 150 Euro. Reservierung unter 0172 6636093 oder über die sozialen Medien.

Kontakt: lj-bellheim.de, facebook. Landjugend Bellheim e. V.